Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Lager eingebrochen

Gronau (ots)

In ein weiteres Firmengebäude in Gronau-Epe sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Ersten Erkenntnissen nach waren sie über einen Zaun geklettert und hatten die Tür eines Lagerraums aufgehebelt. Ob die Täter aus dem Gebäude an der Heisenbergstraße etwas entwendet haben, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

