POL-BOR: Rhede - Dreister Diebstahl

Rhede (ots)

Am Dienstag betraten zwei noch unbekannte Ladendiebe zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr ein Elektronikfachgeschäft an der Gronauer Straße. Sie stellten zwei Spielekonsolen im Eingangsbereich ab und verließen das Geschäft. Kurze Zeit später betraten sie mit einem dritten Mittäter den Eingangsbereich, nahmen die bereitgestellten Spielekonsolen an sich und flüchteten.

Ein Zeuge beobachtete, dass die drei Männer in einen silberfarbenen Mercedes der E-Klassen mit Kennzeichen aus Irland stiegen und davon fuhren.

Die ersten beiden Männer können näher beschrieben werden:

1. Schlank, schwarze kurze Haare, dunkler Adidas-Jogginganzug, helle Schuhe, vermutlich südländischer Herkunft

2. "Normale" Statur, schwarze kurze Haare, schwarzer Vollbart, dunkle Jogginghose, dunkles Oberteil (im oberen Bereich rot und grau abgesetzt), schwarze Schuhe, vermutlich südländischer Herkunft

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

