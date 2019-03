Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Seitenscheibe eingeschlagen

Borken (ots)

Die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch an einem Wagen in Borken-Gemen. Ob der Täter etwas aus dem Fahrzeug entwendet hat, stand zunächst nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen 02.50 Uhr und 03.00 Uhr auf der Ahauser Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

