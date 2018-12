POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall mit Fahrerflucht

Bocholt (ots) - Am Sonntagabend floh ein noch unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Mercedes', nachdem er auf das Fahrzeugheck einer 26-jährigen Frau aus Rhede gefahren war: Gegen 20.30 Uhr hatte die Frau auf der Straße "An der Königsmühle" in Höhe der Franzstraße in Bocholt an einer roten Ampel gestanden. Nachdem der Unbekannte auf ihr Fahrzeug aufgefahren war, bog er nach links in die Franzstraße ab und floh. Am Heck der Rhederin entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990.

