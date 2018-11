POL-BOR: Borken - Pkw prallt führerlos vor Flugplatztower

Borken (ots) - Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro stellen die Folgen eines Unfalls dar, der sich am Dienstag in Borken ereignet hat. Ein 38-jähriger Borkener war gegen 14.45 Uhr mit einem Pkw auf dem Gelände des Borkener Flugplatzes unterwegs. Er verlor vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls das Bewusstsein. Sein Fahrzeug rollte führerlos weiter, durchbrach eine Toranlage und prallte schließlich gegen die Mauer des Towers. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell