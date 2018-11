Borken (ots) - Ein 24 jähriger Südlohner befuhr mit seinem PKW in Borken die Burloer Straße in Fahrtrichtung Burlo und beabsichtigte an der beampelten Kreuzung mit der Neumühlenallee nach links in Fahrtrichtung B 70 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden 18 jährigen Kradfahrer, der mit einem 16 jährigen Sozius in Fahrtrichtung Borken unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der Kradfahrer und sein Sozius schwer und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der PKW Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8300 Euro. Die Komplettsperrung der Unfallstelle wurde um 19.30 Uhr wieder aufgehoben.

