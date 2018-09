POL-BOR: Ahaus - Portemonnaie gestohlen

Ahaus (ots) - Aus dem Kinderwagen entwendet hat ein Unbekannter am Mittwoch die Geldbörse einer 29-Jährigen. Die Frau hatte sich zum Tatzeitpunkt gegen 09.30 Uhr in einer sozialen Einrichtung an der Hindenburgallee in Ahaus aufgehalten. In ihrem Portemonnaie befanden sich Geld und Papiere. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

