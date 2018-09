POL-BOR: Borken - Auto stößt mit Radfahrer zusammen

Borken (ots) - Beim Rechtsabbiegen von einem Parkplatz hat am Montag gegen 12.00 Uhr eine Autofahrerin in Borken einen Radfahrer erfasst. Die 62-jährige Borkenerin wollte nach rechts auf die Raiffeisenstraße einbiegen. Sie stieß dabei mit einem 26 Jahre alten Radfahrer aus Borken zusammen, der von rechts kam und die Raiffeisenstraße auf der in Fahrtrichtung linken Seite befuhr. Der Mann erlitt leichte Verletzungen; der Sachschaden liegt bei circa 1.250 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell