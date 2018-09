POL-BOR: Gronau - In Keller eingedrungen

Gronau (ots) - Einen Kellerraum aufgebrochen haben Unbekannte in einem Wohnhaus an der Ochtruper Straße in Gronau. Zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 20.20 Uhr, hebelten sie die Zugangstür auf. Entwendet wurde nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

