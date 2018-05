POL-BOR: Gronau - Bei Einbruch Beute gemacht

Gronau (ots) - Schmuck und Bargeld hat ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in Gronau erbeutet. Ereignet haben muss sich die Tat zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Dienstag, 11.45 Uhr. Eingedrungen war der Täter in eine Wohnung an der Sparenbergstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

