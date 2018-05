POL-BOR: Bocholt - Nach Zusammenstoß mit Pedelec weitergefahren

Bocholt (ots) - (dm) Gerade noch einen Sturz vermieden hat eine 84-jährige Pedelecfahrerin am Samstag, als ein noch unbekannter Autofahrer mit seinem dunklen Pkw ihr Hinterrad gestreift hatte. Nach Angaben der 84-Jährigen hatte sich der Unfall gegen 14.15 Uhr ereignet. Sie hatte den Radweg auf der Nobelstraße von der Nordstraße aus kommend in Richtung Bahnhof befahren. Ein Auto sei aus der Crispinusstraße (eine Spielstraße) gekommen und habe sie am Hinterrad "erwischt". Einen Sturz habe sie noch verhindern können, das Fahrrad wurde jedoch beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, als wenn er den Zusammenstoß gar nicht mitbekommen habe, so die Frau aus Bocholt. Angaben zum Fahrer liegen bislang nicht vor. Der unbekannte Fahrer oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bocholt unter der Rufnummer 02871-2990 zu melden.

