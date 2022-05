Polizei Gütersloh

POL-GT: 73-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagvormittag (16.05., 11.45 Uhr) beabsichtigte eine 7-jährige Fahrradfahrerin den Taubenweg in Gütersloh-Friedrichsdorf in Richtung Dohlenweg zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 73-jährigen Fahrradfahrer, welcher aus Richtung Friedrichsdorfer Straße kam. Der 73-Jährige stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Das 7-jährige Kind blieb unverletzt.

