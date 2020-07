Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochmorgen (22.07., 00.42 Uhr) meldeten Zeugen verdächtige Bewegungen an einer Kindertagesstätte am Postdamm. Zudem sahen sie zwei junge Männer aus dem Gebäude flüchten.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde das Gebäude unmittelbar umstellt. Eine Personenfahndung wurde eingeleitet.

Während eine Person in unmittelbarer Nähe zu dem Objekt vorläufig festgenommen werden konnte, ein 18-jähriger Gütersloher, rannte der Mittäter in Richtung B61 durch ein Feld davon. Für die Suche nach dem Einbrecher wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen zu dem Begleiter dauern an.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach entsprechender Vernehmung wurde der 18-Jährige nach Hause entlassen.

An der Kindertagesstätte wurden im hinteren Bereich Türen aufgehebelt. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer kann Hinweise zu weiteren Tätern geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell