Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradunfall in Westerwiehe - 17-Jähriger schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Dienstagmittag (28.04., 12.35 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Westerwieher Straße/ Fasanenweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und dem Fahrer eines Leichtkraftrades, der hierbei schwer verletzt wurde.

Ein 17-jähriger junger Mann aus Westerwiehe befuhr mit einem Motorrad die Westerwieher Straße aus Westerwiehe, in Richtung Rietberg. Zeitgleich befuhr ein 47-jähriger Rietberger mit einem VW Sharan den Fasanenweg und beabsichtigte nach links in die Westerwieher Straße, in Richtung Westerwiehe einzubiegen. Bei dem Einbiegeversuch kam es zu der folgenschweren Kollision.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte transportierten den 17-jährigen Kradfahrer zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Aufnahme durch Polizeikräfte gesperrt. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 16 000 Euro.

