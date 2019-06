Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Freitag (07.06.) findet vormittags ab 08.30 Uhr an der Sonnenschule in Versmold die diesjährige Radfahrprüfung der vierten Klassen im öffentlichen Verkehrsraum statt.

Die Autofahrer auf den Straßen im Nahbereich der Schule werden von der Polizei gebeten, besonders rücksichtsvoll zu fahren und die Vorfahrtregeln zu beachten, um den Kindern mit ihren Rädern eine sichere und unfallfreie Fahrt über die Prüfstrecke zu ermöglichen.

Die Schülerinnen und Schüler tragen auffällige Westen mit Startnummern.

