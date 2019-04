Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeuge beobachtet Unfall - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Verl (JF) - Am Freitagvormittag (05.04., 11.45 Uhr) beschädigte ein bis dahin unbekannter Opel Corsa-Fahrer im Wendehammer am Zeisigweg einen geparkten Ford.

Im Anschluss an den Zusammenstoß begutachtete der Opel-Fahrer die Beschädigung an dem fremden Auto, bevor er in unbekannte Richtung davon fuhr.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen.

Ermittlungen führten zu einem 78-jährigen Verler, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

