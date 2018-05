POL-GT: 11-Jährige bei Unfall verletzt - Unfallflucht

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Am Schmiedestrang ist es am Samstagnachmittag (28.04., 17.45 Uhr) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 10-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Als eine 23-jährige Gütersloherin mit ihrem Renault in die Straße Schmiedestrang abbog, kam es zu dem Zusammenstoß mit dem zu Fuß die Fahrbahn querenden Mädchen. Die Autofahrerin hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Kind, welches im Beisein von Verwandten auf einen Rettungswagen wartete. Anschließend setzte sich die Frau in ihr Auto und fuhr davon ohne ihre Personalien zu hinterlassen und auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Zeugen notierten sich das Kennzeichen der Flüchtigen. Gegend die 23-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

