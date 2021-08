Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Festnahme von Graffiti-Sprayern

Bad Segeberg (ots)

Am späten Montagabend (30.08.21) ist es in der Tannenhofstraße zur Festnahme von drei Tatverdächtigen nach einer Sachbeschädigung gekommen.

Eine Zeugin meldete gegen 22.50 Uhr drei Personen, die sich in einer Bushaltestelle verdächtig verhielten. Mehrere Streifenwagen suchten unverzüglich den Tatort auf und konnten die drei Männer, die nicht unerheblich alkoholisiert waren, festnehmen und in der Bushaltestelle frische so genannte Tags feststellen.

Die Beamten nahmen die Beschuldigten, ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Quickborn, sowie ein 22-jähriger Norderstedter, mit auf die Dienststelle.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizeibeamten die drei Männer.

Diese erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf ungefähr 500 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell