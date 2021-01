Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach Verkehrsunfall in der Elmshorner Straße gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag (24.01.2021) ist es in der Elmshorner Straße zwischen Obstgarten und Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Multivan und einem flüchtigen Wohnmobil gekommen.

Eine Zeugin nahm um 14:10 Uhr wahr, wie ein Wohnmobil des Herstellers Fiat den am rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt parkenden VW touchierte und anschließend in den Ossenpadd einbog.

Das Wohnmobil fuhr in Richtung Innenstadt. Der rechte Außenspiegel dürfte beschädigt sein.

Bei der Kollision wurde der linke Außenspiegel des VW stark beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei circa 500 Euro liegen.

Das Polizeirevier Pinneberg bittet den/die Verursacher/in bzw. weitere Zeugen, sich unter 04101 2020 zu melden.

