POL-SE: Quickborn - Öffentlichkeitsfahndung nach Kino-Einbrecher

Bad Segeberg (ots) - Bereits am 07. September 2017 ist es zum Einbruch in ein Kino in der Straße Güttloh gekommen, bei dem Polizeibeamte einen Tatverdächtigen festgenommen haben und aktuell mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Mittäter suchen.

Näheres ist der damaligen Pressemitteilung vom 08. September 2017 zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3730123

Gegen 02:45 Uhr hatte der Alarm einer Einbruchmeldeanlage ausgelöst.

Durch unmittelbar daraufhin eintreffende Polizeikräfte konnte ein 30-jähriger Hamburger vorläufig festgenommen werden.

Seinem bisher unbekannten Komplizen gelang offenbar unbemerkt die Flucht. Anhand von Bildern der Überwachungskamera des Kinos kamen die Ermittler auf seine Spur.

Nach kürzlich erlangten Zeugenangaben soll der junge Mann auf den Namen "Capo" hören. Da zu seiner Identität nichts Näheres bekannt ist beziehungsweise die bisherigen Ermittlungen keine neuen Erkenntnisse erbracht haben, wenden sich die Ermittler jetzt an die Öffentlichkeit.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte unter 04101 2020 an die Kriminalpolizeistelle in Pinneberg.

