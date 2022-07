POL-GI: Unfallflucht in Karben

Gießen (ots) - Driedorf: Ein Gruppe junger Leute hatte in der Nacht am Heisterberger Weiher gefeiert. Ein 22-Jähriger aus Niederroßbach ging in der Nacht zu Fronleichnam, gegen 00:45 Uhr, noch einmal Schwimmen. Nach Angaben seiner Freunde sei er in der Mitte des Sees untergegangen. Sofortige Suchmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und THW, auch mittels Hubschrauber, ...

