POL-GI: Kontrollen führen zu Sicherstellung eines illegal getunten PKW + Zeugenaufruf nach Raub und sexuellem Übergriff + Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus + Mit 3,24 Promille erwischt

Pressemeldungen vom 19.07.2021:

Kontrollen führen zu Sicherstellung eines illegal getunten PKW + Zeugenaufruf nach Raub und sexuellem Übergriff + Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus + Mit 3,24 Promille erwischt

Gießen/Laubach: Kontrollen führen zu Sicherstellung eines illegal getunten PKW

Mehrere Kontrollen führten die Beamte der Gießener Kontrollgruppe am vergangenen Donnerstag in Gießen und in Laubach durch. Zunächst unterstützten die Beamten die Stadt Gießen bei einer Kontrolle in einem in einem Barber-Shop in der Gießener Innenstadt. Dabei stellte es sich heraus, dass es die Verantwortlichen offenbar nicht so genau mit den Gesetzen und Vorschriften nahmen. Mehrere Verstöße, die wahrscheinlich Bußgelder im vierstelligen Bereich zur Folge haben, sowie eine Straftat (illegale Beschäftigung) wurden festgestellt. Noch am gleichen Tag setzten die Beamten ihre Kontrollen im Bereich Laubach fort. Dort hatte es Hinweise aufgrund eines im Internet eingestellten Videos auf einen mutmaßlich illegal getunten PKW gegeben. Die Beamten konnten den in Frage kommenden auffälligen BMW tatsächlich in Laubach - Lauter antreffen und überprüfen. Offenbar hatte der Fahrer tatsächlich einige Veränderungen, die nicht erlaubt waren, an seinem Fahrzeug vorgenommen. So war beispielsweise das Standgeräusch an dem PKW statt der erlaubten 85 mit etwa 98 Dezibel gemessen worden. Da offenbar auch noch die Abgaswerte des PKW vermutlich absichtlich verändert wurden, musste der PKW sichergestellt werden. Auf den Halter kommt nun auch eine Anzeige nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz zu.

Heuchelheim: Zeugenaufruf nach Raub und sexuellem Übergriff

Die Gießener Kripo fahndet aktuell nach einem Mann, der eine dicke Figur und eine Halbglatze haben soll. Offenbar hatte der gesuchte Unbekannte, der auf etwa 175 Zentimeter Größe geschätzt wird, eine 23 - Jährige am Samstag, gegen 23.20 Uhr im Bereich des Heuchelheimer Sees angesprochen, ihr Handy geraubt und sie sexuell belästigt haben. Die junge Frau war auf dem Weg zur Wakeboardanlage und traf dort auf den Mann. Offenbar sprach er sie an und entriss ihr plötzlich das Handy. Anschließend soll er sie sexuell belästigt haben. Die Frau konnte dann wegrennen und Zeugen verständigen. Die Fahndung brachte bislang nichts ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Heuchelheim: Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus

Zu einem Schaden von mindestens 20.000 Euro kam es am Sonntag, gegen 23.55 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kahnplätzchen in Heuchelheim. Verantwortlich dafür dürfte austretendes Gas gewesen sein. Durch die Verpuffung wurden drei Hausbewohner im Alter von 22, 27 und 38 Jahren verletzt. Sie erlitten Verbrennungen am Körper. Sehr wahrscheinlich wurde in der Wohnung eine Gasflasche betrieben und nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Offenbar trat dann Gas aus und es kam zur Entzündung. Durch die Wucht der Verpuffung wurde offenbar auch das Gebäude beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Pohlheim: Mit 3,24 Promille erwischt - Zeugen gesucht

Erheblich ins Glas geschaut hat offenbar ein 38 - Jähriger aus Lich am Freitagnachmittag in Dorf-Güll. Der Autofahrer war nach einer kurzen Verfolgungsfahrt kontrolliert worden. Zeugen hatten mitgeteilt, dass der Mann mit seinem PKW auf einem Feldweg bei Dorf Güll betrunken unterwegs sei. Als der Mann die Streife sah, gab er Gas und kam dabei offenbar mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Er konnte dann aber gestoppt werden. Ein erster Test ergab einen Wert von 3,24 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Falscher Zebrastreifen auf Fahrbahn gemalt

In der Gnauthstraße, in Höhe der Stephanstraße, haben Unbekannte einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn gemalt. Offenbar benutzten die Täter dafür übliche Fassadenfarbe. Fahrzeuge, die bereits darüberfuhren, verteilten die Farbe großflächig in beide Richtungen. Die falschen Streifen wurden am Sonntagabend festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Drei PKW beschädigt

In der Wilhelmstraße kam es am Montagmorgen zu drei Sachbeschädigungen. Unbekannte hatten an drei Fahrzeugen Beschädigungen im Wert von mehreren hundert Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.0

Langgöns: Falsche Microsoftmitarbeiter rufen wieder an

Ein 69 - Jähriger erhielt am Montagmorgen (19.7.21) einen Anruf von mutmaßlichen falschen Microsoftmitarbeitern. Unter dem Vorwand, dass der PC des Mannes nicht richtig geschützt sei und daher dringen ein Sicherheitsupdate installiert werden müsse, brachte der Unbekannte den 69 - Jährigen dazu, die Zugangsdaten zu seinem PC zu bekommen. Den Betrügern gelang es dann noch, den NetKey und die PIN zu bekommen. Als die Anrufer dann noch nach der TAN fragten, wurde der Angerufene misstrauisch und beendete das Gespräch.

Wettenberg: Pedelec entwendet

Ein Pedelec im Wert von fast 3.000 Euro wurde am frühen Montagmorgen in der Straße Am Gänsberg in Wißmar entwendet. Die Unbekannten hatten dazu einen Schuppenaufgebrochen und das Rad der Marke Cube entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Gartenhütte und Papiermülltonne offenbar in Brand gesetzt

Am Bahndamm in Hungen wurden die Rettungskräfte am späten Sonntagabend zu einem Brand einer Gartenhütte gerufen. Die Hütte, die sich nur wenige Meter von den Bahnlinien entfernt befindet, brannte komplett ab. Es wird wegen Verdacht der Brandstiftung ermittelt. In Brand gesetzt wurde am Samstagmorgen, zwischen 03.45 und 08.00 Uhr, eine Papiermülltonne in der Beethovenstraße. Zeugen hatten drei Jugendliche, die die Tonne gegen 03.45 Uhr zum "Brandort" zogen, gesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Vordach touchiert

Ein bislang Unbekannter befuhr am Freitag (16.Juli) zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr die Wiesstraße in Holzheim von der Butzbacher Straße kommend. Aufgrund der engen Fahrbahn und parkenden Fahrzeugen befuhr der Unbekannte vermutlich den Gehweg und touchierte das Vordach einer Hofreite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Straßenlaterne beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (13.Juli) gegen 08.30 Uhr die Butzbacher Straße in Eberstadt und beschädigte auf unbekannte Art und Weise eine Straßenlaterne. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Audi gestreift

Zwischen Donnerstag (15.Juli) 19.30 Uhr und Freitag (16.Juli) 06.15 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren einen Audi im Asterweg. Als der Besitzer zu seinem grauen A3 zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Fußgänger angefahren

Montagnacht (19.Juli) gegen 02.15 Uhr überquerte ein 51-jähriger Fußgänger die Straße "Trieb"/ Ecke Fröbelstraße. Als der Fußgänger mittig auf der Fahrbahn war, kam von der Baustelle Lincolnstraße/Fröbelstraße ein Unbekannter in Richtung "Trieb" gefahren. Offenbar übersah der Unbekannte den Fußgänger und touchierte ihn. Der 51-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Alkoholisiert gefahren und VW beschädigt

Eine 53-jährige Frau in einem Nissan touchierte am Sonntag (18.Juli) gegen 20.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels im Riegelweg in Alten-Buseck einen geparkten VW und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 900 Euro zu kümmern. Anschließend wurde die Nissan-Fahrerin auf der Autobahn 5 in Höhe von Butzbach durch eine Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei der 53-Jährigen und nahmen sie zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer übersehen

Sonntagabend (18.Juli) gegen 19.35 Uhr hielt eine 52-jährige Frau aus Buseck an der Ampelanlage Marburger Straße/ Sudetenlandstraße auf dem rechten Fahrstreifen und auf dem Radfahrstreifen stand eine 25-jährige Radlerin aus Gießen. Als die Ampel grün zeigte fuhren beide los. Offenbar ohne auf die Radfahrerin zu achten, bog die Buseckerin in die Sudetenlandstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 25-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Gießenerin in ein Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Radfahrerin verursacht Unfall

Eine 35-jährige Frau aus Lich befuhr am Sonntag (18.Juli) gegen 12.50 Uhr mit einem Fahrrad die Brennofenstraße und bog in die Höhlerstraße ab. Offenbar übersah die Radlerin einen 41-jährigen Mann in einem Kia, der die Höhlerstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Am Samstag (17.Juli) gegen 20.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in einem Daimler Chrysler mehrere Runden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kurt-Schumacher-Straße in Leihgestern. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dort befindliche Schutzplanke. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Gegen 21.30 Uhr trafen Polizeibeamte den Flüchtigen in der Nähe zum Unfallort und stellten Alkoholgeruch fest. Die Ermittlungen führten zu einem 41-jährigen Mann aus Rumänien ohne gültige Fahrerlaubnis. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Mann 2,29 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde er mit zur Wache genommen. Dabei kam es zu einer Widerstandshaltung des Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Unfallflucht in der Stettiner Straße

Zwischen Freitag (16.Juli) 15.00 Uhr und Samstag (17.Juli) 16.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein-bzw. Ausparken in der Stettiner Straße einen geparkten Renault am rechten, hinteren Kotflügel. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Bei dem Unbekannten könnte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Einparkversuch führt zu Unfall

Am Montag (19.Juli) gegen 11.50 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau aus Nidda die Wilhelmstraße in Richtung Frankfurter Straße und beabsichtigte am Fahrbahnrand einzuparken. Dabei übersah die Subaru-Fahrerin eine hinter ihr wartende 42-jährige Frau aus Pohlheim und touchierte das Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

