POL Schwaben Nord: Verkehrsinfo - Erinnerung

Augsburg (ots) - Pfersee - In der Zeit von Freitag (05.01.2024), 20.00 Uhr bis Samstag (06.01.2024), 09.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Autos. Eine Polizeistreife bemerkte während der Streifenfahrt die beschädigte Seitenscheibe eines geparkten Autos Am Webereck. Wenig später stellten sie eine weitere beschädigte Autoscheibe in der Lutzstraße fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ...

mehr