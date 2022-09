FW Rheingau-Taunus: +++ Vorab-Info Aktueller Einsatz +++ Großeinsatz an der Limesschule Idstein

Bad Schwalbach (ots) - Am späten Dienstagabend kam es in der Altstadt von Rüdesheim am Rhein zu einem medizinischen Notfall. Ein Mann musste reanimiert werden. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde hier auch die Feuerwehr alarmiert. Während der Reanimationsmaßnahmen auf der Straße sammelten sich ...

mehr