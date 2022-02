Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/ Hoffenheim/ Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bettelbetrug, zwei Benzinbettler durch Polizei festgenommen;

Zuzenhausen/ Hoffenheim/ Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Männer gaben vor, kein Geld und einen leeren Benzintank zu haben und "erbettelten" Geld von hilfsbereiten Autofahrern für ihre angebliche Weiterfahrt.

Aufgrund eines Hinweises eines aufmerksamen Anrufers beim Polizeirevier Sinsheim konnten am Montagmittag, gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz B 45, zwischen Hoffenheim und Sinsheim zwei rumänische Täter durch Streifenbeamte der Polizei festgenommen werden.

Die beiden 24-jährigen und 29-jährigen Männer parkten mit ihrem silbernen Audi A 8 mit englischer Zulassung nachweislich auf dem o. g. Parkplatz und dem Parkplatz B 45, zwischen Zuzenhausen und Hoffenheim, und gaukelten vorbeikommenden hilfsbereiten Autofahrern vor, für ihre Weiterfahrt dringend Geld für Benzin zu brauchen. Dabei zeigten sie auch auf die Tankanzeige in ihrem Auto, die auf fast leer stand. Auch die Anzeige der Tankuhr dürfte manipuliert sein, so wie noch vieles mehr.

Beide Täter gaben an, nicht deutsch sprechen zu können und die Verständigung mit den helfenden Autofahrern und zunächst auch mit den Polizeibeamten fand in gebrochenem Englisch statt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass die angeblichen Sprachbarrieren nicht stimmen. Die beiden Täter wohnen in Mannheim und Ludwigshafen und nach Vorhalt der Polizeibeamten konnten sie "plötzlich" sehr gut deutsch verstehen und sprechen.

Gegen die beiden Täter, die nach der Personalienfeststellung wieder nach Hause gehen konnten, ermittelt die Polizei u. a. wegen Bettelbetrug.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass noch weitere bisher unbekannte hilfsbereite Menschen Benzin-Spenden den Betrügern gegeben haben und bittet Zeugen und Opfer, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261. 690-0 in Verbindung zu setzten.

Außerdem warnt die Polizei vor dieser Masche der Benzin-Bettelbetrüger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell