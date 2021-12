Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal: Einbruchsversuch oder Randale; Zeugen gesucht

Wiesloch-Baiertal (ots)

Ob eine Gruppe Jugendlicher am 1. Weihnachtsfeiertag, kurz nach 18 Uhr, in die Pestalozzi-Schule in der Schulstraße einbrechen wollten oder ob sie nur aus Zerstörungswut gegen die Glasscheibe der Eingangstür am Anbau traten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Ein Zeuge hatte die Jugendgruppe bei der Ausführung ihres Unwesens beobachtet und unverzüglich die Polizei verständigt. Eine Absuche nach der Gruppierung oder einzelner Personen in der Umgebung der Schule verlief allerdings ohne Ergebnis.

Die Eingangsscheibe des Anbaus war gesprungen, die Sicherheitsfolie war zuvor entfernt worden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Jugendgruppe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

