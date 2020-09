Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd /Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd /Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag wurde zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Straße "Im Gitter" in Kleingemünd ein E-Bike gestohlen. Der bislang unbekannte Täter entwendete das mit einem Seilschloss gesicherte schwarze E-Bike der Marke Hercules und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Neuwert des Fahrrads lag bei 1.900EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

