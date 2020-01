Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise

Heidelberg (ots)

Die Motorhaube eines in der Baden-Badener-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 14 abgestellten BMW zerkratzte am Sonntag ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand. Der blaue 3-er BMW war zwischen 11 und 15.30 Uhr geparkt. In welcher Höhe Schaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt.

Zum Zeitpunkt fand in der dortigen Sporthalle ein Fußballturnier mit zahlreichen Zuschauern statt. Möglicherweise wurde der Vorfall daher von Personen beobachtet. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

