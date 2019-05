Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen: Gaststätteneinbruch - Automaten geknackt

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße brachen in der Nacht zum Mittwoch bislang unbekannte Täter ein und wuchteten im Innern die beiden Automaten auf. Mit dem Münzgeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe entfernten sich die Einbrecher wieder. In welcher Höhe Gesamtsachschaden entstand, bedarf der weiteren Ermittlungen. Tatzeit dürfte gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Mittwoch gewesen sein. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell