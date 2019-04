Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Arztpraxis, Zeugenhinweise erbeten!

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in Dielheim kam es am Freitagnachmittag.

Gegen 17:05 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge die offenstehende Terrassentür der Praxisräume in der Schillerstraße und rief daraufhin die Polizei. Tatsächlich mussten die Ordnungshüter feststellen, dass bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten eingedrungen waren, indem sie die Scheibe einer zweiten Tür zerstört hatten.

Die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls werden derzeit noch vom Polizeirevier in Wiesloch aus geführt. Zeugenhinweise werden nach dort unter der Telefonnummer 06222/5709-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell