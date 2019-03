Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren

Mannheim (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr, einen auffälligen Audi, der auf der B44 (Frankenthaler Straße) in Richtung Lampertheim unterwegs war. Der Audi fiel auf, da er Schlangenlinien fuhr und immer wieder bis zum Stillstand abgebremst wurde. Am Ortseingang von Lampertheim konnte der Audi eingeholt und gestoppt werden. Da den Beamten bei der Kontrolle sofort Alkoholgeruch entgegenkam, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 1,8 Promille ergab, musste der Audifahrer die Beamten mit aufs Revier begleiten. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, ist der 46-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Nach eigenen Angaben wurde sein Führerschein nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss von den französischen Behörden abgenommen. Der 46-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

stv. PvD

Andre Ensenberger

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell