Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: An Kreuzung Vorfahrt missachtet und mit Hyundai-Fahrerin kollidiert

Reilingen (ots)

Da eine 29-jährige Daihatsu-Fahrer am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Wilhelmstraße/Mozartstraße die Vorfahrt einer 70-jährigen Hyundai-Fahrerin missachtete, kam es mitten auf der Kreuzung zu einem Crash. Die Daihatsu-Fahrerin war gegen 16:15 Uhr in der Mozartstraße unterwegs und kollidierte beim Abbiegen in die Wilhelmstraße mit der von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai-Fahrerin. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Deren Autos wurden beschädigt, blieben aber noch fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

