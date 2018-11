POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: KORREKTUR! Aus PZN Wiesloch geflohene Patienten festgenommen

Mannheim (ots) - Am Freitagabend konnten gegen 17.15 Uhr die beiden in den frühen Morgenstunden des Freitags aus dem PZN geflohenen Männer wieder ergriffen werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Geflüchteten gemeinsam in einer ermittelten Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt widerstandslos festgenommen und wieder ins PZN in Wiesloch eingeliefert werden.

