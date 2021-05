Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210525.2 Nettelsee: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nettelsee (ots)

Vergangene Woche Montag ist es in Nettelsee zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, nachdem sich zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr touchierten. Einer der Fahrer entfernte sich anschließend, ohne dass dessen Personalien feststehen.

Nach Angaben eines 57 Jahre altes Fahrers eines Wohnmobils befuhr dieser gegen 14 Uhr die Dorfstraße in Richtung Bundesstraße 404. Ihm entgegen soll ein Renault Traffic Kleintransporter gekommen sein. Dieser soll in dem Moment einen am Fahrbahnrand geparkten PKW überholt haben, so dass der 57-Jährige abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem sei es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen sein, in deren Folge der Außenspiegel des Wohnmobils abgebrochen sei. Die beiden Fahrer hätten sich anschließend kurz mündlich ausgetauscht, allerdings nicht die jeweiligen Personalien notiert.

Die Polizeistation Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrer des Kleintransporters sowie eventuelle Unfallzeugen. Hinweise nehmen sie unter 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

