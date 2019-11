Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191114.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub auf Kiosk

Kiel (ots)

Mittwochabend ist es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Gaardener Kiosk gekommen. Die Kriminalpolizei fahndet nach den drei Tätern und sucht nach Zeugen.

Nach Angaben des 52 Jahre alten Angestellten hätten die drei Täter den Kiosk in der Augustenstraße 36 gegen 20:35 Uhr betreten. Zwei sollen mit einem Schlagstock, der dritte mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Einer der drei soll ihn aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen, woraufhin der Täter selbst Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entnommen habe. Gleichzeitig habe der Mann mehrere Zigarettenschachteln an sich genommen. Das Trio soll anschließend in Richtung Schulstraße geflüchtet sein. Eine anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Der Angestellte beschrieb die deutsch sprechenden Täter als etwa 165 cm bis 175 cm groß und von jeweils schlanker Statur. Sie sollen maskiert gewesen sein und dunkle Sportkleidung getragen haben. Einer der drei soll blondes Haar haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell