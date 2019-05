Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190522.4 Möltenort: Einladung zum Pressegespräch vor Himmelfahrt

Möltenort (ots)

2017 kam es Himmelfahrt im Bereich des Freistrandes von Möltenort zu einer Vielzahl von körperlichen Auseinandersetzungen. In diesem Abschnitt waren bis zu 600 Personen anwesend, von denen eine große Anzahl unter starkem Alkoholeinfluss stand. Die Personen waren alkoholbedingt zum Teil äußerst aggressiv. Dadurch kam es zu mehreren Schlägereien und dem Einsatz von zahlreichen Einsatzkräften der Polizei, in dessen Folge einige Personen in Gewahrsam genommen werden mussten. Letztgenannte verhielten sich auch der Polizei gegenüber aggressiv und beleidigend.

Auch in diesem Jahr wollen daher das zuständige Amt Schrevenborn und das Polizeirevier Plön / die Polizeistation Heikendorf über die geplanten Maßnahmen informieren.

Wir laden hiermit zu einem Pressegespräch am 23. Mai (Donnerstag) ab 11.00 Uhr in Möltenort am Parkplatz "Seeblick" ein.

An dem Gespräch werden die Bürgermeister/-in Heikendorf und Mönkeberg sowie Vertreter des Amtes Schrevenborn (Amtsdirektor, Ordnungsamt) teilnehmen. Für die Polizei wird der Revierleiter des Polizeireviers Plön teilnehmen.

