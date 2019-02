Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190218.3 Laboe: Marihuana in Bettwäsche versteckt

Laboe (ots)

Beamte der Polizeistation Heikendorf waren Montagmorgen im Rahmen von Ermittlungen in Laboe eingesetzt. Sie konnten nicht nur das Diebesgut sicherstellen, sondern auch Marihuana, welches in Bettwäsche versteckt war.

Die Polizisten bemerkten während des Einsatzes in der Wohnung, bei dem es eigentlich um das Auffinden von gestohlenem Bargeld in Höhe von 1.300 Euro ging, dass sich die 33 Jahre Tatverdächtige nervös verhielt und ständig ihren eigentlich lauffähigen Sohn samt Bettwäsche mit sich herumtrug. Bei einer genauen Nachschau entdeckten sie, dass in der Bettwäsche rund 70 Gramm Marihuana versteckt waren. Neben der Anzeige wegen Diebstahls muss sich die Mutter nun auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

