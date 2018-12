POL-KI: 181210.2 Kiel: Raubüberfall auf Bäckerei

Kiel (ots) - Samstagmorgen haben zwei unbekannte Täter eine Bäckerei in Russee überfallen und dabei einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der beiden 68 und 58 Jahre alten Angestellten, hätten die Männer gegen 05:55 Uhr die Bäckerei in der Spreeallee 78 betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe das Geld aus der Kasse gefordert. Nachdem die Kasse durch eine der Angestellten geöffnet worden sei, hätte einer der Täter das Geld im niedrigen dreistelligen Bereich an sich genommen. Anschließend seien die beiden zu Fuß in Richtung Rutkamp geflüchtet.

Beide Täter sollen relativ klein (ca. 163cm) gewesen und zwischen 24 und 28 Jahre alt sein. Nach Angaben der Angestellten waren sie schwarz gekleidet, hatten Mützen auf, Handschuhe an und ihre Schals vor die Gesichter gezogen. Sie sollen deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

