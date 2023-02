Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Kalkofer Weg in Homburg Kirrberg

Homburg (ots)

Am 02.02.2023, in der Zeit zwischen 19:50 Uhr und 21:45 Uhr, kam es am Beginn der Straße Am Kalkofer Weg, von der Ortsstraße kommend, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Opel Astra und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Hierbei wurde an dem geparkten roten Opel der linke Außenspiegel durch die Kollision abgerissen.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Homburg bittet Zeugen, die Angaben zum geschilderten Verkehrsunfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, sich mit der Dienst-stelle unter Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzen.

