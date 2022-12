Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 01.12.2022, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des "REAL-Einkaufsmarktes" in Bexbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen abgestellten, roten Toyota Yaris an der linken hinteren Seite, sodass ein Schaden am Schweller entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne Angaben zu machen. Der Yaris war zum Zeitpunkt des Unfalls auf einem der Stellplätze rechtsseitig neben der Einfahrt abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

