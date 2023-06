Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in zwei Waldhütten zwischen der B 420 und dem Klingelberger Hof

St. Wendel-Marth (ots)

Am Freitagabend meldete der Besitzer einer Waldhütte, die abseits der Zufahrtsstraße zum Klingelberger Hof im Wald gelegen ist, dass in seine Hütte eingebrochen worden sei. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass sich im Verlaufe des frühen Freitagabends jemand brachial Zugang zu der Hütte verschafft und verschiedene Gegenstände wie Getränke und Elektrogeräte daraus entwendet hat. Während der Tatortaufnahme machte der Besitzer einer in unmittelbaren Nähe gelegen, weiteren Waldhütte auf sich aufmerksam. Auch in dessen Hütte sei eingebrochen worden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Tatzeit und die Tathandlung ähnlich waren, wie bei der ersten Waldhütte. Die Polizei geht daher von einem Tatzusammenhang aus. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell