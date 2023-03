Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizei verzeichnet vermehrt Geldbeuteldiebstähle

Landkreis St. Wendel (ots)

In der jüngsten Vergangenheit verzeichnet die Polizei in St. Wendel vermehrt Diebstähle von Geldbeuteln im Landkreis St. Wendel. Meistens ziehen die Täter den Geschädigten die Geldbörsen während des Einkaufens unbemerkt aus der Jackentasche. In anderen Fällen wurden die Opfer angerempelt und dabei das Portemonnaie unbemerkt aus der Tasche gezogen. Am gestrigen Tag ereigneten sich vermehrt Fälle in Supermärkten in der Gemeinde Freisen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seien Sie beim Einkaufen stets aufmerksam, schließen sie ihre Taschen und lassen sie keine Wertgegenstände unbedarft im Einkaufswagen liegen.

