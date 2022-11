Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Pkw landet in Mauer - Fahrerin im Polizeigewahrsam

Niederlosheim (ots)

Eine 34-jährige aus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell fuhr am Samstagabend in einer Nebenstraße in Niederlosheim mit ihrem grauen Kia-SUV in eine Gartenmauer. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Grund ihres missglückten Fahrmanövers lag in ihrer Alkoholisierung von über 2,5 Promille. Ihr Führerschein wurde dementsprechend sichergestellt. Ein hinzugezogener Arzt nahm ihr zur Beweissicherung des eingeleiteten Verfahrens Blut ab. In ihrem Zustand konnte sie sich nicht selbst überlassen werden, daher wurde versucht jemanden ausfindig zu machen der sie abholt. Da dies nicht gelang, musste sie schließlich im Polizeigewahrsam ausnüchtern.

