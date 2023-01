POL-Lebach: Kirchenfenster in Hüttersdorf beschädigt

Saarwellingen (ots) - Am Abend des 20.01.2023, zwischen 18:00 h und 21:30 h, suchten unbekannte Täter ein Anwesen im Hasenrachring in Saarwellingen auf und schlugen dort eine Glasscheibe ein. In der Folge durchwühlten sie das Anwesen und entwendeten Schmuck. Die Polizeiinspektion Lebach bittet in dieser Sache um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per E-Mail unter ...

mehr