POL-Lebach: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus in Schmelz

Lebach-Thalexweiler (ots) - Im Zeitraum vom 25.-26.11.2022 kam es auf dem Friedhof in Thalexweiler zu zwei Diebstählen. Dabei wurden eine Metallstatue in Form eines Engels sowie eine Bronzestatue in Form einer Mutter Gottes von dem jeweiligen Grab entwendet. Zudem wurde beim Entfernen einer Statue ein Grabstein beschädigt. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Lebach, Tel. 06881/5050. Rückfragen von ...

