POL-Lebach: Diebstähle auf Friedhof in Thalexweiler

Schmelz (ots) - Am Samstag, 12.11.2022, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr, parkte der Geschädigte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Schmelz- Hüttersdorf. Ein rechts daneben geparkter Pkw dürfte, vermutlich beim vorwärts Einparken, den geparkten Pkw gestreift und am hinteren Radlauf beschädigt haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinpektion Lebach nach einem möglichen ...

