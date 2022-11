Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Friedrichsthal

Friedrichsthal (ots)

In den späten Abendstunden des 04. November 2022 kam es gegen 22:25 Uhr in 66299 Friedrichsthal in der Straße "Am Güterbahnhof" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher missachtete an der dortigen Unterführung den Vorrang eines entgegenkommenden Opel Corsas und beschädigte das Fahrzeug dabei erheblich im Frontbereich, sodass es nicht mehr fahrbereit war. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Verursacher in Richtung der Saarbrücker Straße, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen . Bei dem flüchtigen PKW könnte es sich ersten Erkenntnissen zu Folge um einen hellen VW Touran handeln. Das Fahrzeug müsste im vorderen, linken Bereich stark beschädigt sein. Der entstandene Sachschaden am Opel Corsa wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen keiner der Beteiligten verletzt. Die Polizeiinspektion Sulzbach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich unter der Tel. 06897/9330 zu melden.

