Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht in Fischbach/Camphausen mit hohem Sachschaden

66287 Quierschied - Fischbach/Camphausen (ots)

Am 26.10.2022 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde in der Quierschieder Straße in Fischbach/Camphausen ein Mercedes A-Klasse von einem bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Mercedes A 170 parkte in o.g. Zeitraum in Queraufstellung auf einem Parkplatz in der Quierschieder Straße 138. Der Unfallverursacher beschädigte den Mercedes vermutlich beim Ein - Ausparken im vorderen Bereich der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell