Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kinder von unbekanntem Mann angesprochen/ Polizei sucht Zeugen

Sulzbach (Saar) (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 17.10.2022 gegen 16:00 Uhr, wurden zwei Kinder in der Wiesenstraße in 66280 Sulzbach(Saar) in Höhe der dortigen Bushaltestelle im Einmündungsbereich Kettelerstraße aus einem schwarzen Fahrzeug heraus(vermutlich Transporter), von einem bislang unbekannten Mann, angesprochen. Der Fahrer des Fahrzeuges habe die getönte Seitenscheibe heruntergelassen und die beiden Kinder aus dem Fahrzeug heraus gefragt, ob sie Schokolade und zu ihm in den PKW steigen wollen. Die beiden Kinder hätten dem Mann darauf keine Antwort gegeben. Sodann sei der Mann ausgestiegen. In der Folge seien die Kinder gemeinsam weggelaufen. Danach sei der Mann wieder in sein Fahrzeug gestiegen und habe sich in Richtung Hühnerfelder Straße entfernt. Es liegt folgende Personenbeschreibung des Unbekannten vor:

- männlich - trug schwarze Nike-Schuhe, eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt - ca. 186 cm groß - ca. 45 Jahre alt - schwarze kurze Locken

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel: 06897/933-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell