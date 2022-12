Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbrecher unterwegs

Püttlingen, Köllerbach, Riegelsberg (ots)

Riegelsberg, Köllerbach und Püttlingen. Dienstag auf Mittwochnacht brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in mehrere Firmengebäude Am Rebenberg und in der Sprenger Straße in Köllerbach ein. Entwendet wurde dabei nichts. Im selben Zeitraum wurde in ein Büro und in einen Friseursalon in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg eingebrochen. Aus dem Büro entwendeten die unbekannten Täter mehrere Elektroartikel, Bargeld und einen hochwertigen Kugelschreiber. Aus dem Friseursalon wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

